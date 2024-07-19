المقاومة الإسلامية استهدفت مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر وانتشاراً لجنوده في محيطها بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق وحققت إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2024 - 14:06
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المقاومة الإسلامية استهدفت مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر وانتشاراً لجنوده في محيطها بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق وحققت إصابات مباشرة
منذ 45 mins
19 July، 2024
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