‏المقاومة الإسلامية استهدفت ‏مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر وانتشاراً لجنوده في محيطها بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا والفلق وحققت إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2024 - 14:06

‏المقاومة الإسلامية استهدفت ‏مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر وانتشاراً لجنوده في محيطها بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا والفلق وحققت إصابات مباشرة

منذ 45 mins 19 July، 2024
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