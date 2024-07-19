‌‏المقاومة الإسلامية ‌‌استهدفت انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ‏راميم بصاروخ بركان وأصابته إصابة مباشرة واندلعت النيران في المكان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 19 2024 - 14:04

‌‏المقاومة الإسلامية ‌‌استهدفت انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ‏راميم بصاروخ بركان وأصابته إصابة مباشرة واندلعت النيران في المكان

منذ 1 ساعة 19 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة