إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في شوميرا، افن مناحم، وزرعيت في الجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2024 - 12:34

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في شوميرا، افن مناحم، وزرعيت في الجليل الغربي

منذ 19 mins 19 July، 2024
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