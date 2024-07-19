إعلام العدو: الطائرة المسيرة التي ضربت تل أبيب هي طلقة البداية واليمنيون كشفوا سلاحاً كاسراً للتوازن – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2024 - 12:32

إعلام العدو: الطائرة المسيرة التي ضربت تل أبيب هي طلقة البداية واليمنيون كشفوا سلاحاً كاسراً للتوازن

منذ 20 mins 19 July، 2024
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