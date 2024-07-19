‫مراسل المنار: مستوطنة ابيريم تقع مقابل القطاع الغربي  ‫وتبعد 6 كيلومترات عن الحدود مع لبنان  – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2024 - 12:34

‫مراسل المنار: مستوطنة ابيريم تقع مقابل القطاع الغربي  ‫وتبعد 6 كيلومترات عن الحدود مع لبنان 

منذ 1 ساعة 19 July، 2024
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