اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في بيت هيلل وهوجشريم في  ‫اصبع الجليل خشية تسلل طائرات مسيرة  – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2024 - 09:30

اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في بيت هيلل وهوجشريم في  ‫اصبع الجليل خشية تسلل طائرات مسيرة 

منذ 54 mins 19 July، 2024
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