إعلام العدو: منذ الخامسة والنصف صباحاً لا أحد في “الجيش” يعرف ماذا حصل هنا أنتم نائمون كما في هجوم أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2024 - 08:00

إعلام العدو: منذ الخامسة والنصف صباحاً لا أحد في “الجيش” يعرف ماذا حصل هنا أنتم نائمون كما في هجوم أكتوبر

منذ 6 mins 19 July، 2024
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