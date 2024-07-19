إعلام العدو حول المسافة التي اجتازتها المسيرة قبل انفجارها في “تل أبيب”: 9 ساعات في الهواء بعد 9 أشهر من الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2024 - 08:00

إعلام العدو حول المسافة التي اجتازتها المسيرة قبل انفجارها في “تل أبيب”: 9 ساعات في الهواء بعد 9 أشهر من الحرب

منذ 8 mins 19 July، 2024
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