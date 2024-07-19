وسائل إعلام أجنبية: هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرًا عن حادث على بعد 83 ميلًا بحريًا جنوب شرقي عدن باليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2024 - 07:58

وسائل إعلام أجنبية: هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرًا عن حادث على بعد 83 ميلًا بحريًا جنوب شرقي عدن باليمن

منذ 14 mins 19 July، 2024
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