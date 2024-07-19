إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في المطلة في إصبع الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2024 - 07:58

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في المطلة في إصبع الجليل

منذ 19 mins 19 July، 2024
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