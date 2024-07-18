عدد من الشهداء والجرحى بقصف العدو الاسرائيلي لشقة في عمارة لآل ابو حسنة قرب مدخل البريج بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 18 2024 - 22:48

عدد من الشهداء والجرحى بقصف العدو الاسرائيلي لشقة في عمارة لآل ابو حسنة قرب مدخل البريج بغزة

منذ 50 mins 18 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعو قناة المنار شاركونا في استبيان عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة