مدفعية العدو الاسرائيلي تطلق قنابل ضوئية بأجواء السياج الأمني في منطقة “كيسوفيم” بقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2024 - 22:48

مدفعية العدو الاسرائيلي تطلق قنابل ضوئية بأجواء السياج الأمني في منطقة “كيسوفيم” بقطاع غزة

منذ 1 ساعة 18 July، 2024
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