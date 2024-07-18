المقاومة الإسلامية: الهجوم على مقر قيادة اللواء الغربي لجيش العدو الاسرائيلي بمستعمرة يعرا استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده وتم تحقيق إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2024 - 21:18
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المقاومة الإسلامية شنت هجوماً جوياً بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون جنوب شرق مدينة صفد المحتلة
المقاومة الإسلامية: الهجوم بالمسيرات على قاعدة فيلون استهدف أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابها بدقة وحقق إصابات مؤكدة
حركة حماس تنعى القائد الشهيد محمد شهاب الذي ارتحل مريضا ومحروما من العلاج شمال قطاع غزة
السيد عبد الملك الحوثي: العدو كان يسعى إلى الانفراد بالشعب الفلسطيني وتصفية قضيته وتهجيره فإذ به يواجه جبهات متعددة
السيد عبد الملك الحوثي: توجهنا أن نسعى مع كل جبهات الإسناد في الاستمرار والتصعيد لمساندة الشعب الفلسطيني ومجاهديه
السيد عبد الملك الحوثي: حتى لو تدخلت انظمة عربية مع العدو "الاسرائيلي" فهذا لن يؤثر في موقفنا على الاطلاق
مراسل المنار: ارتقاء شهيد في غارة لمسيّرة صهيونية على طريق غزة البقاعية
المقاومة الإسلامية: الهجوم على مقر قيادة اللواء الغربي لجيش العدو الاسرائيلي بمستعمرة يعرا استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده وتم تحقيق إصابات مؤكدة
منذ 21 mins
18 July، 2024
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