المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا شنوا هجوما جويا بِسرب من ‏المسيّرات الإنقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي الصهيوني (300) المُستحدث جنوب مستعمرة يعرا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2024 - 21:18

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا شنوا هجوما جويا بِسرب من ‏المسيّرات الإنقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي الصهيوني (300) المُستحدث جنوب مستعمرة يعرا

منذ 22 mins 18 July، 2024
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