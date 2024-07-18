المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع المرج الاسرائيلي بصواريخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2024 - 19:46
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المقاومة الإسلامية شنت هجوماً جوياً بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون جنوب شرق مدينة صفد المحتلة
المقاومة الإسلامية: الهجوم بالمسيرات على قاعدة فيلون استهدف أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابها بدقة وحقق إصابات مؤكدة
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وفد من كيان العدو وصل الى مصر لمواصلة محادثات وقف اطلاق النار
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع المرج الاسرائيلي بصواريخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة
منذ 21 mins
18 July، 2024
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