المقاومة الاسلامية: الهجوم على قاعدة فيلون استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وتم إصابتها ‏بِدقة وتحقيق إصابات مؤكدة فيها‏ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 18 2024 - 19:46

المقاومة الاسلامية: الهجوم على قاعدة فيلون استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وتم إصابتها ‏بِدقة وتحقيق إصابات مؤكدة فيها‏

منذ 42 mins 18 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعو قناة المنار شاركونا في استبيان عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة