المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا شنوا هجوما جويا بِسرب من ‏المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون الاسرائيلية (مقر ألوية الفرقة 210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) ‏في جنوب شرق مدينة صفد المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2024 - 19:46

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا شنوا هجوما جويا بِسرب من ‏المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون الاسرائيلية (مقر ألوية الفرقة 210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) ‏في جنوب شرق مدينة صفد المحتلة

منذ 42 mins 18 July، 2024
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