‌‏المقاومة الإسلامية استهدفت موقع رويسات ‌‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2024 - 18:14

‌‏المقاومة الإسلامية استهدفت موقع رويسات ‌‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة

منذ 28 mins 18 July، 2024
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