إعلام العدو يؤكد إصابة 3 مستوطنين بتفجير عبوة ناسفة بسيارة قرب مستوطنة حرميش في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 18 2024 - 18:14

إعلام العدو يؤكد إصابة 3 مستوطنين بتفجير عبوة ناسفة بسيارة قرب مستوطنة حرميش في الضفة الغربية

منذ 42 mins 18 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعو قناة المنار شاركونا في استبيان عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة