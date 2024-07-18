منظمة الصحة العالمية: أكثر من 1000 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2024 - 16:42

منظمة الصحة العالمية: أكثر من 1000 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

منذ 10 mins 18 July، 2024
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