‏المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية ‏المنصوبة على المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستعمرة المطلة بصاروخ ‏موجه وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى الى تدميرها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2024 - 16:42

‏المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية ‏المنصوبة على المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستعمرة المطلة بصاروخ ‏موجه وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى الى تدميرها

منذ 27 mins 18 July، 2024
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