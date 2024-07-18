إعلام العدو: مقتل جندي “إسرائيلي” متأثراً بجروح أصيب بها خلال مواجهة سابقة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2024 - 13:40

إعلام العدو: مقتل جندي “إسرائيلي” متأثراً بجروح أصيب بها خلال مواجهة سابقة

منذ 12 mins 18 July، 2024
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