مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف اطراف بلدة بليدا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2024 - 13:40

مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف اطراف بلدة بليدا

منذ 19 mins 18 July، 2024
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