وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38848 شهيداً و89459 جريحاً منذ الـ7 من أكتوبر الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2024 - 13:40

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38848 شهيداً و89459 جريحاً منذ الـ7 من أكتوبر الماضي

منذ 59 mins 18 July، 2024
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