غزة | شهداء وسط القطاع اثر مواصلة الاحتلال عدوانه الوحشي

في اليوم الـ286 من العدوان على قطاع غزة، كثف العدو غاراته على وسط القطاع مما ادّى إلى سقوط شهداء، وتزامن ذلك مع قصف مكثف استهدف مناطق أخرى شمالاً وجنوباً.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38848 شهيداً و89459 جريحاً منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات وصل منها إلى المستشفيات 54 شهيداً و95 جريحاً خلال 24 ساعة.

وأصيبت مواطنة اليوم الخميس بجروح جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال رغم أنها كانت ترفع راية بيضاء، وذلك خلال محاولتها النزوح من غزة إلى وسط القطاع، بناء على أوامر الاحتلال.

وأفاد شهود أن المواطنة أصيبت وتنزف وهناك مناشدات بتوجه الصليب لإنقاذها.

وأكد نازحون تمكنوا من الوصول إلى دير البلح، أن قوات الاحتلال تقيم بوابة تتحكم فيها بحركة النازحين، مجهزة بأجهزة مراقبة، حيث تضيء باللون الأخضر لمرور المسموح بمرورهم وتضيء باللون الأحمر للممنوعين والذين يتعرضون لإطلاق النار والقتل.

وأكد الشهود وجود عدد من الشهداء قرب البوابة (الحلابة) جراء استهدافهم من قوات الاحتلال التي قتلت أيضا سائق عربة كارو قبل أن تدوسه دبابة إسرائيلية.

واستشهدت مواطنة هي والدة الصحفي يعقوب أبو غلوة متأثرة بإصابتها في مجزرة الاحتلال على مواصي خانيونس قبل عدة أيام.

وأفاد الدفاع المدني بارتقاء 3 شهداء في استهداف الاحتلال مركبة مدنية بمنطقة البركة بمدينة دير البلح.

⭕️ »» بنك الأهداف الإسرائيلي.. طفل اســتشهد في قصف للاحتلال على دير البلح وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/ynfe5WqHtZ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 18, 2024

وارتقى شهداء وأصيب وفقد آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة الطهراوي في مخيم البريج وسط قطاع غزة. كما استشهد 7 مواطنين وأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو ركاب في الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر محلي أن الشهداء هم: أيمن أبو محيسن وزوجته واثنين من أطفالهما إضافة إلى سيدة من الجيران.

وارتقى شهيد وأصيب 15 في قصف إسرائيلي استهدف مسجد عبد الله عزام في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مخيم جباليا للاجئين، ومناطق متفرقة من المناطق الشرقية لشمال غزة.

إلى ذلك، شنّت طائرات الاحتلال غارة على أرض زراعية محيط مركز شرطة معسكرات الوسطى، وسط القطاع. واستهدفت قوات الاحتلال شقة سكنية في برج “الاتحاد 2” بمخيم النصيرات وسط القطاع.

طائرات الاحتلال قصفت ايضاً قرية المصدر، ومدينة دير البلح، وسط القطاع. وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة خانيونس.

واستشهدت طفلتان في قصف الاحتلال منزلا لعائلة “الرملي” في محيط ميدان فلسطين وسط مدينة غزة. وأُصيب 4 أطفال وسيدة جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

هذا واستهدف جيش الاحتلال محيط مركز أبو مدين بشارع صلاح الدين بقصف مدفعيّ وسط قطاع غزة.

الصليب الأحمر: المرافق الصحية جنوب غزة وصلت نقطة الانهيار

وأوضح مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة وليام شومبورغ أن العدد الكبير من الضحايا أدى إلى وصول المستشفى التابع للجنة، وكل المرافق الصحية في جنوبي غزة، إلى نقطة الانهيار، فضلا عن عدم تمكّنها من معالجة الذين يعانون إصابات تهدد حياتهم. رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب وقف إراقة الدماء بغزة هذا وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه يجب وقف إراقة الدماء في غزة، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يعمل على زيادة الدعم لما وصفتها بسلطة فلسطينية قوية، وفق زعمها.

المصدر: مواقع إخبارية