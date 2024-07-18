وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات وصل منها إلى المستشفيات 54 شهيداً و95 جريحاً خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 18 2024 - 13:38

وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات وصل منها إلى المستشفيات 54 شهيداً و95 جريحاً خلال 24 ساعة

منذ 59 mins 18 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة