اعلام العدو: إصابة جندي من لواء جفعاتي بجروح في معارك رفح بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2024 - 23:40
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الجيش الصهيوني يعترف بإصابة جندي جراء اطلاق قذيفة RPG في قطاع غزة
كتائب القسام: نفذنا عملية إطلاق نار تجاه مركبة مستوطنين شرق طولكرم أمس ردا على المجازر ما أدى لإصابة 3
كتائب شهداء الأقصى: تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في آلية عسكرية صهيونية أثناء انسحاب قوات العدو من مدينة جنين
سرايا القدس: اسقطنا طائرة مسيرة اثناء تنفيذها مهمة استخباراتية للعدو في مخيم نور شمس شرق طولكرم
استطلاع صادر عن "الوكالة اليهودية": الغالبية العظمى من "الإسرائيليين" قلقون تجاه مستقبل "إسرائيل" الأمني والاقتصادي
وفد من كيان العدو وصل الى مصر لمواصلة محادثات وقف اطلاق النار
حركة الجهاد الإسلامي: ما ورد في التقرير يتجاهل تقارير لمؤسسات داخل الكيان نفسه تنفي الحوادث المزعومة
اعلام العدو: إصابة جندي من لواء جفعاتي بجروح في معارك رفح بغزة
منذ 2 ساعة
17 July، 2024
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