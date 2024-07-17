اعلام العدو: إصابة جندي من لواء جفعاتي بجروح في معارك رفح بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2024 - 23:40

اعلام العدو: إصابة جندي من لواء جفعاتي بجروح في معارك رفح بغزة

منذ 2 ساعة 17 July، 2024
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