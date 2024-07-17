المكتب الحكومي في غزة: استشهاد مئات الجرحى جراء إغلاق الاحتلال الاسرائيلي معبر رفح منذ 72 يوما – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2024 - 22:00

المكتب الحكومي في غزة: استشهاد مئات الجرحى جراء إغلاق الاحتلال الاسرائيلي معبر رفح منذ 72 يوما

منذ 1 ساعة 17 July، 2024
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