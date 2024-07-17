اعلام العدو: تحقيق الاستخبارات الاسرائيلية حول السابع من أكتوبر يظهر أن التخطيط بدأ قبل 7 – 8 سنوات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 17 2024 - 22:00

اعلام العدو: تحقيق الاستخبارات الاسرائيلية حول السابع من أكتوبر يظهر أن التخطيط بدأ قبل 7 – 8 سنوات

منذ 1 ساعة 17 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة