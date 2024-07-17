العدو الاسرائيلي ينسف عددا من المنازل وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2024 - 20:20
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حركة الجهاد الإسلامي: نستنكر اتهام منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها فصائل المقاومة في غزة بارتكاب جرائم حرب
وفد من كيان العدو وصل الى مصر لمواصلة محادثات وقف اطلاق النار
حركة الجهاد الإسلامي: ما ورد في التقرير يتجاهل تقارير لمؤسسات داخل الكيان نفسه تنفي الحوادث المزعومة
العدو الاسرائيلي ينسف عددا من المنازل وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة
منذ 39 mins
17 July، 2024
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