3 شهداء وعدد من الإصابات باستهداف العدو الاسرائيلي لتجمع للمواطنين على شارع البحر بمنطقة الشاطئ الشمالي شمال مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2024 - 18:40

3 شهداء وعدد من الإصابات باستهداف العدو الاسرائيلي لتجمع للمواطنين على شارع البحر بمنطقة الشاطئ الشمالي شمال مدينة غزة

منذ 23 mins 17 July، 2024
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