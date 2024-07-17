كتائب القسام: قطعان المستوطنين لن يروا من بأس مجاهدينا في الضفة الغربية إلا الموت والرصاص والبارود – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2024 - 16:54

كتائب القسام: قطعان المستوطنين لن يروا من بأس مجاهدينا في الضفة الغربية إلا الموت والرصاص والبارود

منذ 17 mins 17 July، 2024
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