كتائب القسام: ردا على جرائم العدو في غزة والضفة استهدف مجاهدونا أمس الثلاثاء مركبة لمستوطنين صهاينة ما أدى الى إصابة 3 منهم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2024 - 16:54
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كتائب القسام: ردا على جرائم العدو في غزة والضفة استهدف مجاهدونا أمس الثلاثاء مركبة لمستوطنين صهاينة ما أدى الى إصابة 3 منهم
منذ 25 mins
17 July، 2024
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