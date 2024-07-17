السيد نصر الله للعدوّ الصهيوني: إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان وجنوبه لن تعانوا نقصًا في الدبابات لأنه لن تبقى لكم دبابات – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2024 - 11:08
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السيد نصر الله للعدوّ الصهيوني: إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان وجنوبه لن تعانوا نقصًا في الدبابات لأنه لن تبقى لكم دبابات
منذ 10 mins
17 July، 2024
عاجل
السيد نصرالله
العاشر من محرم
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