السيد نصر الله للعدوّ الصهيوني: إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان وجنوبه لن تعانوا نقصًا في الدبابات لأنه لن تبقى لكم دبابات – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2024 - 11:08

السيد نصر الله للعدوّ الصهيوني: إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان وجنوبه لن تعانوا نقصًا في الدبابات لأنه لن تبقى لكم دبابات

منذ 10 mins 17 July، 2024
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