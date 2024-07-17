السيد نصر الله: أمام معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين وأمام حصار أكثر من مليوني إنسان في غزّة والتهديدات التي يتعرّض لها المسجد الأقصى وأمام سكوت العالم وتجاهله لقضية فلسطين نحن نجد أنفسنا منسجمين تمامًا مع هذه المعركة مع الإمام الحسين (ع) – موقع قناة المنار – لبنان
السيد نصر الله: أمام معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين وأمام حصار أكثر من مليوني إنسان في غزّة والتهديدات التي يتعرّض لها المسجد الأقصى وأمام سكوت العالم وتجاهله لقضية فلسطين نحن نجد أنفسنا منسجمين تمامًا مع هذه المعركة مع الإمام الحسين (ع)