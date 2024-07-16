السيد نصرالله: نحن نمضي في طريق صنع الانتصارات ونقول لاولئك الذين يخوفننا بالحرب نحن قوم لا نخشاها وأقصى ما يمكن أن يأتي منها هو الشهادة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2024 - 22:56

السيد نصرالله: نحن نمضي في طريق صنع الانتصارات ونقول لاولئك الذين يخوفننا بالحرب نحن قوم لا نخشاها وأقصى ما يمكن أن يأتي منها هو الشهادة

منذ 37 mins 16 July، 2024
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