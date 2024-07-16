تعزيزات عسكرية تقتحم مدينة نابلس بعد اكتشاف قوة خاصة في مخيم بلاطة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2024 - 12:28
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كتائب شهداء الأقصى: اشتبكنا مع قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة أثناء توغلها في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة فجرا
تعزيزات عسكرية تقتحم مدينة نابلس بعد اكتشاف قوة خاصة في مخيم بلاطة
منذ 29 mins
16 July، 2024
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كتائب شهداء الأقصى – نابلس : اكتشفنا قوة خاصة صهيونية تسللت إلى مخيم بلاطة ونخوض معها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة
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