شهداء وإصابات جراء استهداف شقة سكنية للمواطن حسام زقوت في شارع الاشقر بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2024 - 04:30

شهداء وإصابات جراء استهداف شقة سكنية للمواطن حسام زقوت في شارع الاشقر بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 30 mins 16 July، 2024
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