اعلام العدو: دوي صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2024 - 23:56

اعلام العدو: دوي صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها

منذ 13 mins 15 July، 2024
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