اعلام العدو: سقوط عدد من الصواريخ في كريات شمونة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2024 - 23:56

اعلام العدو: سقوط عدد من الصواريخ في كريات شمونة

منذ 14 mins 15 July، 2024
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