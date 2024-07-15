مراسل المنار: أصوات انفجارات في كريات شمونة ومحيطها بعد إطلاق صلية صاروخية بإتجاه المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2024 - 23:56

مراسل المنار: أصوات انفجارات في كريات شمونة ومحيطها بعد إطلاق صلية صاروخية بإتجاه المنطقة

منذ 15 mins 15 July، 2024
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