القوات المسلحة اليمنية: استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة سيدفعنا للمزيد من عمليات الإسناد والعمليات المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية دعما وانتصارا للشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 15 2024 - 23:54

القوات المسلحة اليمنية: استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة سيدفعنا للمزيد من عمليات الإسناد والعمليات المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية دعما وانتصارا للشعب الفلسطيني

منذ 41 mins 15 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة