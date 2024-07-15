مراسل المنار: شهيدان (رجل وسيدة) وجريحة إصابتها خطيرة بغارة لطيران العدو الاسرائيلي على مدينة بنت جبيل جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2024 - 22:24

مراسل المنار: شهيدان (رجل وسيدة) وجريحة إصابتها خطيرة بغارة لطيران العدو الاسرائيلي على مدينة بنت جبيل جنوب لبنان

منذ 22 mins 15 July، 2024
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