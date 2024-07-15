5 شهداء وعدد من الجرحى بقصف العدو الاسرائيلي لمنزل محمد سلامة نجل النائب في المجلس التشريعي سالم سلامة بمخيم المغازي وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2024 - 19:20

5 شهداء وعدد من الجرحى بقصف العدو الاسرائيلي لمنزل محمد سلامة نجل النائب في المجلس التشريعي سالم سلامة بمخيم المغازي وسط قطاع غزة

منذ 32 mins 15 July، 2024
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