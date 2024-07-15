مراسل المنار : مدفعية العدو تستهدف اطراف بلدة كفرحمام – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2024 - 19:20

مراسل المنار : مدفعية العدو تستهدف اطراف بلدة كفرحمام

منذ 2 ساعة 15 July، 2024
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