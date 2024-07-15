كتائب القسام: تفجير صاروخ من مخلفات العدو في دبابتين صهيونيتين من نوع “ميركفاه” حولهما عدد من جنود الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح قرب دوار الـ 17 في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2024 - 17:48

كتائب القسام: تفجير صاروخ من مخلفات العدو في دبابتين صهيونيتين من نوع “ميركفاه” حولهما عدد من جنود الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح قرب دوار الـ 17 في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة

منذ 28 mins 15 July، 2024
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