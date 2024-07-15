الرئيس بشار الأسد : مؤسسة مجلس الشعب نستطيع أن نضع عليها كل الآمال، فهي المؤسسة الأعلى في أي دولة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2024 - 17:48
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المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالصواريخ الموجهة ودمرتها
الرئيس بشار الأسد : مؤسسة مجلس الشعب نستطيع أن نضع عليها كل الآمال، فهي المؤسسة الأعلى في أي دولة
منذ 45 mins
15 July، 2024
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الرئيس بشار الأسد
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