الرئيس بشار الأسد : مؤسسة مجلس الشعب نستطيع أن نضع عليها كل الآمال، فهي المؤسسة الأعلى في أي دولة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2024 - 17:48

الرئيس بشار الأسد : مؤسسة مجلس الشعب نستطيع أن نضع عليها كل الآمال، فهي المؤسسة الأعلى في أي دولة

منذ 45 mins 15 July، 2024
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