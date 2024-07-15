“معاريف” عن رئيس بلدية حيفا: لسنا على علم بما يحدث ونجهز أنفسنا في حال سقوط صواريخ علينا وهي أكثر دقة مما كانت عليه في العام 2006 – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2024 - 10:02

“معاريف” عن رئيس بلدية حيفا: لسنا على علم بما يحدث ونجهز أنفسنا في حال سقوط صواريخ علينا وهي أكثر دقة مما كانت عليه في العام 2006

منذ 10 mins 15 July، 2024
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