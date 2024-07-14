الدفاع المدني: ارتفاع عدد شهداء طواقمنا بمجزرة مواصي خانيونس الى 3 ليرتفع عدد شهداء الدفاع المدني منذ بداية العدوان إلى 79 شهيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2024 - 23:54

الدفاع المدني: ارتفاع عدد شهداء طواقمنا بمجزرة مواصي خانيونس الى 3 ليرتفع عدد شهداء الدفاع المدني منذ بداية العدوان إلى 79 شهيدا

منذ 24 mins 14 July، 2024
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