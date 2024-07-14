السيد إبراهيم أمين السيد: الجهاد في سبيل الله أعلى مظاهر الحضارة والغرب لا يحترم الدول إن تركت الإسلام

أكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد، مساء الأحد، أن الأميركيين سياستهم هي السيطرة على الشعوب واستبعاد الشعوب وإضطهاد الشعوب وقهر الشعوب لأنهم يمتلكون القوة وحيث حلوا حل الخراب والدمار والمجازر.

وخلال إحياء مراسم الليلة الثامنة من المجلس العاشورائي المركزي لحزب الله في مجمع سيد الشهداء (ع) بالضاحية الجنوبية لبيروت، شدد السيد إبراهيم أمين السيد على أن الجهاد في سبيل الله أعلى مظاهر الحضارة والشهادة في سبيل الله أعلى مظاهر الحضارة الإنسانية وأجمل صورة يمكن أن تقدم للإنسانية هي صورة المجاهد والشهيد.

وتساءل رئيس المجلس السياسي في حزب الله مخاطباً الدول الغربية: “أي حضارة تستندون إليها فيما تفعلونه من مجازر في فلسطين؟ من يثق في حضارتكم وانتم تتفرجون على هذا العدد من الشهداء بقنابل أميركية وأوروبية؟ هذه صورتكم الحضارية التي يقطر من بين أنيابها دماء فلسطين”.

وحذر السيد إبراهيم أمين السيد من أن “المشكلة العالمية الآن أن هناك طواغيت تصنع الحروب وتقتل من تشاء من دون أن يحاسبها أحد وهذا أخطر ما يجري في العالم”. واعتبر رئيس المجلس السياسي في حزب الله أن الغرب لا يحترم الدول إن تركت الإسلام وتخلت عنه مذكّراً بأن “إيران تُحارب منذ انتصار الثورة بسبب إتصالها بالإسلام”.

وأشار السيد إبراهيم أمين السيد إلى أن “هناك جيل من الشباب في لبنان وفلسطين واليمن مرفوع الرأس يستطيع أن يواجه الطواغيت من أميركا إلى كل الغرب”.

المصدر: المنار